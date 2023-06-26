CBC News: американка застрелила водителя такси, решив, что ее похитили Фото: Shutterstock

Телеканал CBC News сообщил, что американка Фиби Копас застрелила водителя такси Uber, решив, что таксист хочет похитить ее и увезти в Мексику. Полиция штата Техас уже задержала подозреваемую.

“В какой-то момент во время поездки Копас подумала, что ее везут в Мексику, и застрелила Пьедра. Расследование не подтверждает, что имело место похищение или что Пьедра отклонился от места назначения”, — приводит телеканал слова полицейских.

По данным полиции, пассажирка ехала по маршруту около государственной границы США и подумала о похищении, когда увидела дорожные указатели с названием мексиканского города Хуарес. Таксист умер через несколько дней после госпитализации. Подозреваемая в убийстве находится под стражей.

Напомним, днем ранее на уличной вечеринке в американском городе Сагино в результате перестрелки погибло два гражданина США, а также не менее 15 человек пострадали. Полиция штата Мичиган сообщила, что в перестрелке использовалось как минимум пять единиц стрелкового оружия.