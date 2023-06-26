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НовостиПолитика26 июня 2023 11:09

Путин заявил, что модернизация и развитие промышленности остается приоритетом

Он отметил, что власть будет стимулировать внедрение новейших технологий в этой сфере
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин заявил, что модернизация и развитие промышленности остается приоритетом

Путин заявил, что модернизация и развитие промышленности остается приоритетом

Фото: REUTERS

Модернизация и развитие промышленности в России остается приоритетом для страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2023».

— Поэтому будем и дальше стимулировать внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов, вместе с бизнесом, регионами, — подчеркнул президент.

Он также добавил, что в стране будут обновляться программы профессионального образования и подготовки кадров. По словам Путина, обновление затронет даже системообразующие отрасли — машиностроение, судо- и авиастроение и другие.

Ранее Владимир Путин поздравил жителей России с Днем молодежи и заявил, что изменения в мире открыли для всей страны уникальные возможности. Он также подчеркнул, что сейчас наступило время России.