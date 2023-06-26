Посол Молдавии вызван в МИД России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий в понедельник, 26 июня, был вызван в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Посол вызван в МИД РФ», - приводит ТАСС заявление министерства, где не уточнили причин.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд (КС) Молдавии удовлетворил запрос правительства республики, признав таким образом неконституционной оппозиционную партию «Шор». При этом вопрос о законности партии кабмин поставил еще 10 мая 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя запрет партии «Шор», заявил, что молдавское правительство повторяет ошибки соседней Украины, превращаясь в еще одну «антироссию». Как отметил парламентарий, после прихода к власти Майи Санду в республике немедленно начались репрессии против всех сил, взаимодействовавших с Россией.