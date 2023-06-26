Белоусов заявил, что спрос на наличные на юге России 24 июня вырос до 80%

Cпрос на наличные на юге России 24 июня вырос до 80% Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов рассказал, что спрос на наличные 24 июня в 15 регионах России вырос на 30%, а в южных регионах страны – на 70-80%. Однако, по его словам, в настоящее время ситуация уже стабилизировалась.

«Начну с ситуации с банками, спросом на наличную валюту и наличность. Примерно в 15 регионах страны было отмечено повышение спроса - в среднем оно составило порядка 30%», - сказал Белоусов в понедельник, 26 июня, на совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Чиновник уточнил, что наиболее активно спрос на наличные деньги рос на юге России и в крупных городах страны. Там увеличение показателя составило 70-80%. В то же время Белоусов отметил, что внештатной ситуации в субботу удалось избежать.

«Уже в воскресенье спрос пошел на убыль, сейчас обстановка полностью стабилизировалась», - резюмировал первый вице-премьер.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что 24 июня все крупнейшие банки России резко подняли курс иностранных валют. В некоторых банках курс доллара даже превышал 100 рублей. Однако после обеда курсы обмена валют потихоньку пошли вниз.

В субботу, 24 июня, скакнули и цены на авиаперелеты. По данным Ассоциации туроператоров России, в настоящее время стоимость авиабилетов за рубеж также пришла в норму.