Ермак: Украина ожидает получить на саммите НАТО приглашение к упрощенному вступлению в альянс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует получить на предстоящем саммите НАТО приглашение к упрощенному вступлению в альянс.

“Позиция Украины: ожидаемый результат - это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению. Но, что важно, мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который зафиксировал бы путь Украины к членству в НАТО”, — рассказал он на брифинге для немецких СМИ.

Также он отметил, что офис президента ежедневно консультируется с западными партнерами о необходимости демонстрации поддержки на предстоящем саммите военного блока. Ермак подчеркнул, что бывший генсек Альянса также говорил о необходимости на предстоящем саммите НАТО предоставить Украине гарантии безопасности.

При этом сам Владимир Зеленский признает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на территории страны идут боевые действия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вопрос вступления Украины в альянс в принципе не будет иметь смысла в случае поражения Киева в текущем конфликте.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснял, что вступление Украины в Североатлантический альянс создало бы новые серьезные опасности для России, а одной из целей спецоперации является именно противодействие вступлению Украины в НАТО.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что союзники Киева в своем высокомерном желании показать “единство Запада в поддержке Украины” на самом деле посылают бойцов ВСУ на верную смерть, осознанно предоставляя им недостаточную подготовку.

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