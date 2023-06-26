Пенсионер из Иркутской области умер, опохмелившись настойкой для свиней Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Житель Иркутской области скончался после того, как решил опохмелиться при помощи настойки «Чемерицы», которую он приобрел в ветеринарной аптеке. Об этом сообщает SHOT.

Как передает телеграм-канал, тело 56-летнего мужчины обнаружили в его квартире, которая находится в поселке Усть-Ордынский. Правоохранительные органы не нашли на теле никаких следов насильственной смерти, а немного позже стало известно, что ранее с этого же адреса госпитализировали еще одного мужчину, отравившегося «Чемерицей».

Уточняется, что первый пострадавший пришел в себя. Как рассказал этот мужчина, он и его друг купили настойку в ветеринарном магазине, а после того как ее выпили, им стало плохо, и они вызвали «скорую».

Отмечается, что настойку «Чемерицы» как правило назначают свиньям и собакам в качестве рвотного средства. По факту гибели мужчины правоохранительные органы проводят проверку.