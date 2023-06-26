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НовостиВ мире26 июня 2023 11:41

США раскрыли новые детали провала наступления ВСУ

NYT: США признают, что ВСУ потеряли более 15% от обещанных боевых машин Bradley
Елизавета КУЗНЕЦОВА
США раскрыли новые детали провала наступления ВСУ

США раскрыли новые детали провала наступления ВСУ

Фото: pixabay.com

Вашингтон признает, что по меньшей мере 17 бронированных машин пехоты (БМП) Bradley, переданных ранее Киеву, были повреждены или уничтожены, а это свыше 15% от обещанного числа. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

Издание напоминает, что в марте этого года Вашингтон обязался передать 113 таких боевых машин. «Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины … По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них (Bradley) - более 15% - были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий», - сказано в статье.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов рассказал о недостатках Bradley, отметив, что такую машину пехоты нельзя назвать плохой, однако она легко уничтожается при помощи стационарного гранатомета. Специалист также допустил, что украинские войска не сумеет грамотно применить даже самое мощное оружие из-за отсутствия опыта в его эксплуатации.

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