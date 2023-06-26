Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана

Путин обсудил с президентом Ирана международную повестку события 24 июня в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси международную повестку и вооруженный мятеж российского бизнесмена Евгения Пригожина. Иранский лидер в ходе телефонного разговора выразил полную поддержку российского руководства.

“Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня”, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Также главы государств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в рамках уже достигнутых договоренностей в сферах торговли, энергетики и транспорта. Отдельно Путин и Раиси затронули вопрос обеспечения стабильности в Закавказье и Сирии.

Напомним, в середине мая этого года лидеры России и Ирана подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожного пути Решт - Астара. Транспортный путь напрямую свяжет российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами в Индийском заливе и Тихов океане.