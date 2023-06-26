NYT: в Белом доме считают, что Украина отстает от расписания наступления

Результаты наступления ВСУ стали «отрезвляющими» для администрации Байдена Фото: REUTERS

Результаты наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое остается от расписания, стали «отрезвляющими» для администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета New York Times.

В материале издания отмечается, что спустя три недели после наступления украинская армия столкнулась с большим количеством проблем, которые не удается решить даже при помощи оружия, получаемого от Запада.

Газета также пишет, что чиновники Белого дома волнуются по поводу того, что прогресс ВСУ оказался более медленным, чем ожидалось.

Напомним, 9 июня президент России Владимир Путин подтвердил начало наступления со стороны ВСУ. Российский лидер отметил, что все попытки украинской армии провалились.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что ВСУ снизили активность и занимаются перегруппировкой. По словам главы российского оборонного ведомства, после проведения активных боевых действий в течении 16 дней противник понес существенные потери.

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