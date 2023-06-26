NY Post: Карл III пытается уладить конфликт с принцем Гарри и его женой Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карл III предпринимает попытки уладить отношения с младшим сыном принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Об этом рассказал королевский эксперт Ричард Палмер, слова которого передали в издании NY Post.

— Я уверен, что король будет рад их возвращению. Он устал и очень хочет уладить этот семейный разлад, — подчеркнул Палмер.

При этом эксперт добавил, что на данный момент вражда Карла III с герцогами Сассекскими все еще «очень заметна».

Стоить напомнить, что разлад в королевской семье начался после интервью, которое дали принц Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. В ходе него супруги рассказали о расовой дискриминации, которая наблюдалась в заголовках статей и газет о Маркл. При этом в самой же семье таких разговоров не было.

Также супруги жаловались, что в Букингемском дворце выражали опасения того, что ребенок принца Гарри может родиться темнокожим. Сама же жизнь пары была изолированной, поскольку им нельзя было даже встречаться с друзьями.