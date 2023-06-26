Роскосмос показал спутниковый снимок местоположения обломков батискафа «Титан»

Роскосмос показал спутниковый кадр обломков "Титана" Фото: пресс-служба Роскосмоса

Российская госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковый кадр местоположения обломков затонувшего батискафа "Титан" в водах Атлантического океана неподалеку от лайнера "Титаник".

Снимок сделан космическим аппаратом "Канопус-В" в районе Северной Атлантики, где были завершены поиски "Титана" компании OceanGate Expeditions, сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале.

"По всей видимости, экипаж погиб мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, - на каждый км глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер. Экипаж аппарата признали погибшим 23 июня, когда нашли часть его обломков", - сообщили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" напомнили, что за два года компания OceanGate Expeditions совершила ряд безопасных погружений к "Титанику", доставив к затонувшему лайнеру около 80 человек.

Напомним, батискаф "Титан" совершил погружение к "Титанику" 19 июня, но спустя 1 час и 45 минут перестал выходить на связь. На борту подводного аппарата находились пять человек - представители богатейшей элиты, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг, глава компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулейманом, а также 77-летний французский акванавт и эксперт по "Титанику" Поль-Анри Наржоле.