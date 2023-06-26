Депутат Чепа: Россия готова к переговорам по Украине с учетом своих интересов Фото: Александр КОЦ

В Госдуме оценили предложения запада о мирных переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что Россия готова к переговорам, но у нас тоже есть свои условия. Прежде всего, Кремль будет отстаивать интересы своей страны.

Парламентарий подчеркивает, что Москва и раньше была открыта к диалогу, но западные политики не особо спешили идти на контакт. Причем возможность переговоров обсуждалась с 2014 года.

- Нас даже обманывали руководители других государств. Мы были, есть и остаемся сторонниками мирного урегулирования дипломатическим путем, - говорит депутат NEWS.ru.

Алексей Чепа отметил, что Россия позитивно относится к возможности переговоров, но начаться они могут только тогда, когда их согласиться вести другая стороны.

- К вопросу переговоров мы относимся позитивно, но с соблюдением всех интересов РФ, — сказал депутат.

Он подчеркнул, что заявления Киева про освобождение Донбасса и Крыма и вступление в НАТО, как гарант безопасности, не могут быть приняты.