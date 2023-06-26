Леонардо Ди Каприо заметили на ужине с моделью Нилам Гилл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папарацци заметили 48-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо на ужине с 28-летней моделью из Британии Нилам Гилл в парижском ресторане «Loulou». Об этом рассказали в издании Page six.

При этом Ди Каприо был там не только с молодой девушкой, но и со своим другом Тоби Магуайром. Звездную компанию фотографы запечатлели в ресторане и на последующей прогулке по Парижу.

Источники не спешат заявлять о появлении новой возлюбленной у Ди Каприо, поскольку по имеющейся информации, британская модель встречается с одним из друзей голливудского актера. Сами же герои снимков никак не отреагировали на порцию слухов.

За Леонардо давно закрепилось звание ловеласа, поскольку он довольно часто начинает новые отношения с молодыми девушками и часто появляется с ними на людях. Так например в сентябре 2022 года актер расстался с моделью Камилой Морроне и уже спустя всего месяц его заметили в компании с Ириной Шейк. Они вместе праздновали Хэллоуин, но даже там рядом с Ди Каприо была не только российская красавица, но и модели Джиджи и Белла Хадид.