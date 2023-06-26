Лавров: российские спецслужбы разбираются в причастности Запада к попытке мятежа Фото: REUTERS

Российские спецслужбы начали разбираться в вопросе того, задействованы ли западные разведывательные службы в попытке военного мятежа в РФ 24 июня 2023 года. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

— Спецслужбы Российской Федерации уже разбираются, были ли задействованы западные разведслужбы в ситуации 24 июня, — заявил Лавров.

Дипломат отметил, что посол США Линн Трейси во время их контактов подчеркнула, что происходящее — внутреннее дело России. Но некоторые лидеры стран Запада, по словам Лаврова, при этом увидели в попытке мятежа шанс стратегического поражения России.

Ранее Сергей Лавров заявил, что слова Джо Байдена и Владимира Зеленского о ядерной угрозе России — бурный поток их сознания. Он также сказал, что не видит смысла придавать особое значение словам, которые не имеют под собой никакого фундамента.

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