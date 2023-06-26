Лавров: Макрон в попытке мятежа увидел шанс стратегического поражения России

Лавров заявил, что Макрон в попытке мятежа увидел шанс стратегического поражения России Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон увидел в ситуации с попыткой мятежа в России шанс реализовать угрозу о стратегическом поражении страны.

«Макрон явно увидел в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России», - поlчеркнул министр иностранных дел России в интервью RT.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что пресс-служба Елисейского дворца распространила сообщение после событий 24 июня в России. В нем отмечалось, что Макрон «пристально» следит за ситуацией в РФ. В Париже также добавили, что республика «по-прежнему фокусируется» на поддержке Украины.

Председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что действия тех, кто пытался организовать военный мятеж в РФ, полностью укладываются в схему продуманного и срежиссированного государственного переворота.

В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал попытку мятежа «ударом в спину» и заявил, что предатели ответят и перед законом, и перед собственным народом.

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