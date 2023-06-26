Al-Ahram: на севере Египта обрушился 13-этажный дом, под завалами ищут людей

В Александрии разрушилось здание Фото: REUTERS

В городе Александрия на севере Египта обрушилось 13-этажное здание в понедельник, 26 июня. Об этом сообщает египетская газета Al-Ahram.

Здание обрушилось в районе Эль-Монтаза, под завалами остались сотни отдыхавших там людей. Губернатор Александрии Мохаммед Эль-Шериф сообщил, что спасательные бригады занимаются поисками пострадавших, оказавшихся под бетонными обломками. Их точное количество остается неизвестным.

Министр здравоохранения Египта Амир Тахио уточняет, что четыре человека были доставлены в больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. Однако никто из них не проживал в рухнувшем здании - все четверо проходили мимо, когда дом стал разваливаться.

Сообщается, что здание было возведено в 1970-х годах, но в последние годы владельцы получили приказ о сносе верхнего этажа из-за непригодности.

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