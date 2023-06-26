Названы способы восстановления после избыточного употребления алкоголя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «Алкоспас» Александр Поликарпов в беседе с «Газете.Ru» рекомендовал прием сорбентов, плотный завтрак, суп, а также состояние покоя и детоксикация для того восстановления от употребления алкоголя и избавления от похмельного синдрома, при этом призвал отказать томатного сока и огуречного рассола

«Лечение похмелья томатным соком и огуречным рассолом научно не обосновано. Лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам, и при этом ограничить физическую активность», - заявил специалист.

Как отметил нарколог, сильная головная боль, а также слабость во всем теле, рвота, учащенное сердцебиение, тошнота, а также потливость и другие симптомы похмелья указывают на отравление организма этанолом, назвав главным детоксикацию.

Ранее врач-генетик Ирина Колесникова в беседе с RT заявил, что склонность к любым типам зависимостей, в том числе и алкогольной, может быть наследственной, однако отметил, что большую роль в их развитии играют факторы внешней среды.

Нарколог Татьяна Клименко предупредила, что пиво опаснее водки из-за более сильной зависимости. Как передавал «Пятый канал», по ее словам, сложнее поддаются лечению воспоминания о вкусе и запахе пива.

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