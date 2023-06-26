Мать погибшего на "Титане" 19-летнего сына должна была погружаться вместо него

Пакистанский бизнесмен и его 19-летний сын погибли на "Титане" Фото: EAST NEWS

Трагедия на батискафе "Титан", затонувшем в водах Атлантики близ лайнера "Титаник", обрастает новыми холодящими кровь мистическими подробностями. Оказывается, вместо 19-летнего сына пакистанского бизнесмена Сулеймана Давуда должна была погружаться его мать, но уступила ему свое место.

Об этом рассказала сама Кристин Давуд в интервью британской компании BBC, которая после погружения "Титана" осталась вдовой и потеряла ребенка.

Изначально билеты на роковую экспедицию были у супруга Кристин - Шахзада Давуда. Он хотел, чтобы его спутником на "Титане" была именно его жена. Но та решила уступить свое место 19-летнему Сулейману, который грезил побить рекорд по сборке кубика Рубика на глубине Атлантики.

"Я уступила свое место, потому что он (Сулейман) очень хотел поехать. Он сказал мне: "Я соберу кубик Рубика на глубине 3,7 тысячи метров рядом с "Титаником", - рассказала Давуд.

Напомним, помимо отца и сына семейства Давуд членами погибшего батискафа "Титан" значились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, глава компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, а также 77-летний французский акванавт и эксперт по "Титанику" Поль-Анри Наржоле.