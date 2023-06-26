МИД Венгрии осудил поставки оружия Украине на деньги Европейского фонда мира

Глава МИД Венгрии Сийярто осудил поставки оружия Украине на деньги Европейского фонда мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт одобрил увеличение Европейского фонда мира с условием, что бюджет фонда будет тратиться на решение вопросов нелегальной миграции, а не финансирование украинской армии.

“Мы согласились на увеличение Европейского фонда мира с тем условием, чтобы добавленная часть пошла странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления. Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине”, — заявил глава МИД на встрече с журналистами.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС финансирует киевский режим через внебюджетные организации, в том числе через Европейский фонд мира. При этом на Западе достаточно много скептиков, считающих, что эта помощь не способна оказать серьезное влияние на ход текущего конфликта.

При этом Сийярто считает, что Европа “во всех смыслах” скатывается к катастрофе из-за неспособности отказаться от “военного психоза”. В данный момент еще есть возможность спасти тысячи жизней, однако венгерский министр уже не верит в способность европейских лидеров пересмотреть свою политику.