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НовостиПолитика26 июня 2023 13:46

Клишас заявил, что не видит необходимости в отдельном законе о деятельности ЧВК

Он добавил, что все актуальные вопросы решаются в оперативном порядке
Роман ПОЛОСИКОВ
Клишас заявил, что не видит необходимости в отдельном законе о деятельности ЧВК Фото: Андрей Епихин/ТАСС

Клишас заявил, что не видит необходимости в отдельном законе о деятельности ЧВК Фото: Андрей Епихин/ТАСС

На данный момент нет необходимости в создании отдельного закона о деятельности частных военных компании на территории России. Такое заявление сделал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью «Интерфаксу».

— Мы актуальные вопросы решаем в оперативном режиме. Например, что подследственные могут заключать контракты только с Минобороны. Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаю, — заявил Клишас.

При этом ранее депутат Государственной думы Андрей Картаполов заявил, что России необходим закон, регулирующий действие ЧВК и подчеркнул, что подобные законопроект уже находится в разработке Госдумы. Несмотря на это, Картаполов добавил, что не видит причин для запрета ЧВК «Вагнер» даже после произошедшего.

Он предложил сменить руководство частной военной компании и использовать ее в мирных целях.