В Пензе два человека отравились метанолом после употребления разливного алкоголя Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Пензе двое молодых людей после употребления разливного алкоголя были госпитализированы с признаками отравления метанолом. Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об оказании некачественных услуг.

“По предварительным данным следствия, 23 июня 2023 года двое 18-летних молодых людей употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную на разлив в одной из торговых точек города Пензы. Впоследствии оба потерпевших госпитализированы в больницу с признаками отравления метанолом…”, — сообщили в телеграм-канале СК.

Отмечается, что следователи уже осмотрели предполагаемое место покупки некачественного алкоголя и проводят необходимые следственные мероприятия для выявления источника данной продукции.

Напомним, недавно в Пензе скончалась отравившаяся “Мистером Сидром” 17-летняя девушка. Медики боролись за ее жизнь две недели, но состояние девушки оставалось крайне тяжелым, а вечером 17 июня она скончалась.

В начале июня в Пензенской области от отравления суррогатным алкоголем пострадали еще три девушки, две из которых - несовершеннолетние.