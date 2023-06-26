Новый вид кибермошенничества появился в России Фото: REUTERS

Мошенники в России запустили фальшивый прием на работу в известной торговой сети по продаже косметики и парфюмерии для дальнейшей кражи средств у россиян. Об этом в беседе с «Газета.ru» рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

Как уточнил киберэксперт, для «трудоустройства» злоумышленники просят гражданина ответить на пару вопросов: указать свой пол, возраст и род занятий, место жительства. Кроме того, просят пройти несколько тестовых заданий, за которые обещают выплату в 500 рублей.

«В качестве тестового задания новичку отправляют ссылку на сайт, на котором нужно поставить лайк под продуктом и отправить скриншот «работодателю», - сообщает специалист.

Егоров отмечает, что принявшие предложение соискатели, ежедневно выполняют задания на ложном сайте, пополняя баланс своего аккаунта, что является важным условием для продолжения работы. При этом перечисленные деньги вывеси невозможно.

Рассылку от мошенников обнаружили в июне текущего года пользователи мессенджера WhatsApp. Обещанный заработок варьировался от 800 рублей до 8,5 тысяч рублей ежедневно.

Как писали ранее «Известия», специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили, что хакеры могут проникать в устройства пользователей при помощи старых подключений Wi-Fi, сохраненных на гаджетах.

Тем временем эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло заявил, что сам Wi-Fi-роутер после своей замены на новый может выполнять ряд полезных функций. Как сообщал «360», по словам эксперт, устройство поможет улучшить функционирование домашней сети, если его применять как репитер или коммутатор.

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