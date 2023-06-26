Столтенберг: НАТО готов быстро реагировать при передислокации "Вагнера" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в альянсе внимательно следят за происходящим вокруг ЧВК "Вагнер" и за информацией о ее якобы "передислокации в Белоруссию". По словам генсека, страны НАТО готовы быстро среагировать.

"Пока рано говорить с уверенностью, ситуация может поменяться. Во-вторых, мы наблюдаем за ними и можем быстро реагировать, при необходимости", - заявил Столтенберг, комментируя вопрос о якобы имеющихся планах по передислокации ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.

Также Столтенберг напомнил, что речь идет о делах внутри России. При этом, альянс полностью сконцентрирован на поддержке Украины и вмешиваться в эти вопросы не должен.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оговорку на пресс-конференции в Вильнюсе, перепутав Россию с Германией, когда отвечал на вопрос о попытке военного мятежа ЧВК "Вагнер".

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