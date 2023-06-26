Американский политик Барака: в НАТО признали катастрофу из-за конфликта с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы стран НАТО тайно признают, что потерпели катастрофу, когда втянулись в конфликт с Россией. Такое заявление сделал американский правозащитник, бывший кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака в своем Twitter-аккаунте.

— За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России, — говорится в сообщении.

Также американский политик считает, что президент Джо Байден ошибается, когда говорит, что страны НАТО сейчас «сплочены так, как никогда во всей истории существования».

Политик Барака неоднократно критиковал западные страны за внешнеполитический курс. В частности, он осудил Вашингтон и Брюссель за использование Минских соглашений как уловки для подготовки Украины к боевым действиям.

Ранее KP.RU рассказывал, что НАТО «трещит по швам», а США может повторить судьбу Советского союза. Многие факторы указывают на то, что Соединенные Штаты могут повторяют те же ошибки, которые привели к распаду.

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