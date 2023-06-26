Лавров раскрыл роль Лукашенко в переговорах с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным

Лавров рассказал о роли Лукашенко в переговорах с ЧВК "Вагнер" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично вызвался провести переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, чтобы не допустить реализации попытки военного мятежа в России. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

Субботним утром 24 июня Лукашенко созвонился по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер рассказал белорусскому коллеге о ситуации в стране, а тот, в свою очередь, вызвался помочь.

По словам Лаврова, президент Белоруссии сообщил Путину о своем желании "разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву".

"Это предложение было поддержано президентом Путиным. И результат вам известен", - заключил глава МИД РФ.

Напомним, на протяжении всего дня 24 июня Лукашенко и Пригожин вели переговоры, которые увенчались успехом белорусской стороны. Их итогом стало то, что глава ЧВК Вагнер остановил и развернул колонны, оставив идею с военным мятежом в стране. В KP.RU рассказали, какие перемены теперь ждут Россию после провальной попытки ЧВК "Вагнер", - среди них есть и позитивные сценарии.

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