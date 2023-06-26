В Госдуме отреагировали на сообщение о вывозе мощей из Киево-Печерской лавры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с Lenta.ru назвала неоднозначной договоренность Украины и ЮНЕСКО о вывозе мощей, а также других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу.

«У этого процесса есть, с одной стороны, негативное трактование. Но, с другой стороны, мы не знаем, что с ними случится, если одержимые люди захотят их уничтожить на Украине», - заявила депутат, указав на отсутствие гарантий обеспечения сохранности ценностей на Украине, а также напомнив, что Европа «уже возвращала наши ценности, в том числе православные».

Журова также заявила отметила, что лучшим местом для сохранности церковных ценностей на данный момент является Ватикан, поскольку «с этой точки зрения является более нейтральным».

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT назвал разграблением планы по вывозу ценностей Киево-Печерской лавры в Европу.

Тем временем, как писали «Известия», в ЮНЕСКО опровергли участие в перемещении ценностей из Киево-Печерской лавры.