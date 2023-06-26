Сийярто: Венгрия не допустит евроинтеграции Киева до решения проблем закарпатских венгров Фото: REUTERS

Венгрия не поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз до тех пор, пока та не начнет соблюдать требования по положению венгров в Закарпатье. Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пока Киев ограничивается лишь пропагандой.

"В докладе Веницианской комиссии четко говорится о том, что Украина на данный момент не выполняет европейские требования об уважении прав национальных меньшинств. Так, с 1 сентября школы не смогут работать в прежнем режиме. Киев говорит, что решение отложено, но это не более чем пропаганда", - заявил министр.

Кроме того, по словам Сийярто, ситуация останется без изменений, поскольку Венгрия не сможет поддержать шаги Киева по евроинтеграции.

Также Петер Сийярто заявил, что Будапешт одобрил увеличение Европейского фонда мира с условием, что бюджет фонда будет тратиться на решение вопросов нелегальных мигрантов, а не на финансирование украинской армии.

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