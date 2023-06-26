МИД РФ: Запад создал неонацистский режим на Украине для борьбы с Россией

МИД РФ: Запад создал неонацистский режим на Украине в качестве плацдарма против России Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России обвинил страны Запада в создании из Украины новой террористической ячейки, которую они используют в качестве плацдарма для борьбы с РФ.

“Коллегия отметила, что современные международные отношения характеризуются высоким уровнем конфликтности, в центре которой находится "гибридная" война, развязанная "коллективным Западом" против России. Западники выбрали Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против нашей страны”, — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также отмечается, что кураторы киевских властей построили на Украине настоящий неонацистский режим, а “англосаксы” принимают непосредственное участие не только в снабжении ВСУ оружием и разведданными, но и в целеуказании и проведении систематических ударов по гражданским объектам и мирным жителям.

МИД России и ранее говорил о несамостоятельности украинского правительства. По мнению министерства, Киев выполняет указания других стран и создает из собственной страны “анти-Россию”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Украина является всего лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России, поэтому и переговоры с киевским режимом бесперспективны.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что киевский режим продолжит терроризировать весь мир и никогда не станет другим.