"Мне не объясняли, что такое женское достоинство": Дана Борисова сделала девять абортов

Дана Борисова воспитывает единственную дочь Полину, но до рождения первенца пережила 9 абортов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская телеведущая Дана Борисова раскрыла страшную тайну о своей личной жизни, ставшей для нее "главной женской трагедией". До 30 лет ей пришлось перенести девять прерываний беременности, и всё из-за ее отношения к мужчинам.

Сейчас 47-летняя ведущая программы Первого канала «Армейский магазин» воспитывает 15-летнюю дочь Полину Аксенову. Однако до рождения первенца Борисова переживала нелегкий период в жизни. Она делала один аборт за другим, прерывая беременность медикаментозным способом и таблетками.

"Родители в меня вложили тягу к знаниям, но об отношениях мужчины и женщины в моей семье никогда нормально не разговаривали. Мне не объясняли, что такое женское достоинство", - призналась Дана Борисова в исповеди на платформе Premier.

По словам телеведущей, в молодости она безответственно относилась к интимной близости и не знала, как правильно относиться к вниманию противоположного пола. "Мне всегда казалось, что если мужчина наговорил комплиментов или подарил мне что-то — я автоматически ему должна. Я была уступчива, не умела сказать "нет", - с сожалением призналась Борисова.

Ранее Дана Борисова рассказала о кокаиновых вечеринках с украинским президентом Владимиром Зеленским, который на тот момент был еще комиком.