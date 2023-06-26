Филипп Киркоров призвал россиян сплотиться вокруг страны и Владимира Путина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россиянам необходимо сплотиться вокруг главы государства Владимира Путина и страны в целом. Такое заявление сделал известный болгарский певец Филипп Киркоров в своих социальных сетях.

— Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента, выступить единым целым, — говорится в сообщении артиста.

Он также подчеркнул, что жителей Российской Федерации, несмотря на разные взгляды и религии, объединяет общая история, язык и президент. По его словам, именно это не позволит Западу «сломить с пути» Россию.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин призвал к консолидации россиян вокруг президента. Он заявил, что необходимо сохранять единство всех сил и принимать выверенные совместные решения для решения задач, который поставил глава государства.