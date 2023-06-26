В Госдуме предложили мультфильмами поднимать рождаемость в России

В Госдуме предложили при помощи мультфильмов поднять рождаемость в России Фото: Shutterstock

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с NEWS.ru заявила о необходимости формировать у россиян мысли о многодетной семье с раннего возраста, с детского сада.

Как считает парламентарий, такие мысли стоит развивать при помощи мультфильмов и в игровой форме. Таким образом Буцкая отреагировала на идею главы Ассоциации производителей детских товаров Михаила Ветрова о производстве в России игрушек, которые пропагандируют идею многодетности.

«Идея семьи в виде кукол прекрасна, но я бы начинала не с игрушек, а с мультфильмов», - отметила парламентарий.

По словам Буцкой, куклы могут стать продолжением того, что дети увидели на экране. Как она считает, изначально нужно создать понятных ребенку героев, с которыми он бы выстраивал новые истории, а также проживал их.

«Они должны увидеть, что не просто в наборе игрушек мама, папа и трое детей. Для них должно быть понятно, кто это. Должна быть история, которую уже где-то ребенок увидел, и потом он в нее играет», - заявила депутат.