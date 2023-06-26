Депутат Журова назвала неоднозначной передачу мощей в Ватикан из Украины. Фото: lavra.ua

Украина и ЮНЕСКО достигли договоренностей о вывозе мощей и церковных ценностей из Киево-Печерской лавры. Святыни отправятся в Европу. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отмечает, что решение является неоднозначным.

Православные святыни могут быть переданы Италии, Франции, Германии и Ватикану.

Депутат отметила, что с одной стороны речь идет о сохранности реликвий, но с другой процесс можно трактовать негативно.

- Но, с другой стороны, мы не знаем, что с ними случится, если одержимые люди захотят их уничтожить на Украине, - говорит Светлана Журова Lenta.ru.

C учетом угрозы, которая может грозить ценностям внутри страны, решение о передаче может быть вполне справедливым.

- Европа нам уже возвращала наши ценности, в том числе православные, - рассудила Светлана Журова.

По мнению депутата, лучшим местом для сохранения ценностей является Ватикан, так как является нейтральным.

А вот заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов категорически против этого решения.

- Это действительно варварский, чудовищный акт разграбления культурного наследия, причем, хочу подчеркнуть, что речь идет о культурном наследии не только Украины, но и православной церкви, православного мира, - сказал он RT.

А писатель Платон Беседин отметил, что Запад давно наслаждается разграблением православия и России.

- Мы обязаны защищать наши святыни, обязаны защищать то, на чем базируется наша цивилизация. Потому что иконы и мощи — это не о прошлом в век гаджетов, нет, это о вечном, о том, что переживает века и делает человека не только человеком, но и Божьим созданием, - сказал он "360".