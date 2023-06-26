В Петербурге школьники массово отравились в ресторане после выпускного Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санкт-Петербурге выпускной вечер для девятиклассников 92-й гимназии в Выборгском районе закончился отравлением. Родители устроили детям и учителям мероприятие в ресторане, который располагается на набережной канала Грибоедова. В конечном счете, многие выпускники оказались в больнице.

По предварительным данным, отравленная пища находилась на столах учеников сразу трех классов. Всего в ресторане собралось примерно 90 человек.

Сейчас проверку по факту отравления проводит прокуратура совместно с работниками регионального Роспотребнадзора и сотрудниками МЧС. После этого будет дана оценка обстоятельствам произошедшего.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы пищевой продукции, которую попробовали дети, родители и учителя. В случае выявления нарушений прокуратура пример исчерпывающие меры реагирования. Пока состояние детей не уточняется.