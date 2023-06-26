Умер Джон Гуденаф, один из создателей литий-ионных аккумуляторов Фото: wikimedia.org

В возрасте ста лет умер Джон Гуденаф, который был одним из создателей литий-ионных аккумуляторов. За это открытие он получил Нобелевскую премию по химии. О смерти ученого рассказали в Университете Техаса, где он и работал.

— Наследие Джона, как блестящего ученого, неизмеримо — его открытия улучшили жизнь миллиардов людей во всем мире, — заявил экономист Джей Хартцелл.

Также отмечается, что Джон Гуденаф стал самым пожилым лауреатом Нобелевской премии, которую он получил совместно с Майклом Стэнли Уиттингемом и Есино Акирой. На момент получения награды ему было 97 лет.

Ранее стало известно о смерти ученого Владимира Скулачева, который работал над поиском средства продления жизни человека. Он хотел избавить человечество от состояния одряхления в конце жизни. Его называли одним из последних советских ученых, который ставил перед собой амбициозные планы по улучшению мира.