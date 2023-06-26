Журналист LCI обвинил экс-главу Госдепа Керри в двойных стандартах из-за России

Джона Керри уличили в двойных стандартах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Джон Керри попал в неловкую ситуацию в прямом эфире. Швейцарский журналист французского канала LCI Дариус Рошбан уличил американского политика в двойных стандартах по отношению к России, ведя диалог об Ираке.

Журналист завел тему военных конфликтов, в частности, о вторжении США в Ирак. По его мнению, Керри должен учитывать историческое прошлое своей страны, когда рассуждает о спецоперации России.

Так, Рошбан поинтересовался у Керри, поддержит ли он суд над Джорджем Бушем за войну в Ираке. Тот ответил отрицательно.

- Разве это не нападение, основанное на лжи? - продолжил журналист.

- Нет. Ну, мы не знали, что это ложь, - попытался ответить Керри.

- Но он лгал, - сказал Рошбан.

- Послушайте, мы не собираемся снова открывать это дело, - ответил Керри, пожелавший сменить тему разговора.

Напомним, США развернули военную кампанию в отношении Ирака в марте 2003 года из-за данных ЦРУ о якобы наличии там запасов оружия массового поражения. В результате вторжения американцев в Ираке погибли не менее 97 тысяч мирных жителей.

Ранее сайт KP.RU назвал страну, где из-за кровавых действий США может начаться ядерный конфликт с трагичными последствиями.