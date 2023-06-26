В Греции за дебош в самолете задержаны двое россиян Фото: Иван ВИСЛОВ

В Греции в самолете двое россиян устроили дебош. После этого молодых людей задержали, сообщила исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова.

По ее словам, самолет направлялся из Великобритании в Турцию, однако ему пришлось вынужденно сесть в аэропорту города Салоники из-за буйных пассажиров на борту. Молодые люди во время полета были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно.

Как сообщила Гайфутдинова, судебное разбирательство назначили на 22 ноября, однако пассажиров уже отпустили и они смогли улететь в Стамбул, сообщает ТАСС.

В начале 2023 года на борту самолёта компании "Аэрофлот" Бангкок - Москва пришлось экстренно посадить в Узбекистане. В салоне самолета завязалась драка, после которой беременной женщине стало плохо.