Что произошло за день 26 июня: главные новости

Основные события днем 26 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский городской суд признал виновным в госизмене бывшего профессора МФТИ Валерия Голубкина и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в апреле 2021 года.Следствие установило, что ученый передавал иностранным компаниям информацию, содержащую государственную тайну.

26 июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на потолок цен на нефть и нефтепродукты из РФ. Текущий указ начал действовать с первого февраля 2023 года, а закончиться должен был уже первого июля.

На телеканале ARD предположили, что официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, могут пройти уже в июле 2023 года. По данным источника, 24 июня в Копенгагене уже состоялась «секретная встреча» дипломатов стран БРИКС и западных представителей.

Также в США признали, что более 15% процентов БМП Bradley, переданных Киеву, были повреждены или полностью уничтожены. Это означает, что минимум 17 бронированных машин выведены из строя российскими войсками.

В Ростове-на-Дону загорелся зоопарк. По официальным данным, загорелась кровля одного из зданий. Сотрудники зоопарка эвакуируют животных, а экстренные службы борются с огнем и пытаются предотвратить трагедии.