МЧС: На территории зоопарка в Ростове-на-Дону произошел пожар

В Ростове загорелся зоопарк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории зоопарка в Ростове-на-Дону произошел сильный пожар. Об этом сообщили РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел на улице Зоологическая, 3. По этому адресу уже прибыла служба спасателей и пожарные.

Очевидцы увидели столб черного дыма на территории городского зоопарка. Согласно данным местного издания “Молот”, загорелась кровля административного здания ростовского зоопарка.

В данный момент проводится эвакуация животных. Угрозы распространения пожара нет. О пострадавших сообщений не поступало.

Напомним, зоопарк в Ростове-на-Дону занимает территорию почти в 57 гектаров и является одним из крупнейших в Европе. В ростовском зоопарке содержатся порядка пяти тысяч животных, представителей 400 видов.