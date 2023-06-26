Глава Российского союза молодежи Красноруцкий сообщил о досрочном уходе с должности

По словам Красноруцкого, принятое решение является его личной позицией и инициативой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий принял решение об уходе с должности. Об этом он сообщил в своих социальных сетях в понедельник, 26 июня.

По словам Красноруцкого, принятое решение является его личной позицией и инициативой.

"Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива", - приводят слова Красноруцкого в официальном телеграм-канале РСМ.

Новый руководитель союза будет избран на грядущем съезде РСМ. Точная дата проведения мероприятия пока еще неизвестна.

Напомним, в 2024 году в центре "Сириус" в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи-2024. Он будет проводиться с 1 по 7 марта. Масштабный форум соберет 20 тысяч участников со всех континентов мира, для них приготовят обширную программу.