Животных спасают, черный дым стоит до неба: Страшное видео пожара в зоопарке Ростова-на-Дону

В ростовском зоопарке пожар. Фото: Сайт зоопарка в Ростове-на-дону

В зоопарке Ростова-на-Дону произошел страшный пожар. Черный столб дыма взмыл до неба, а работники спешно эвакуируют животных, часть из которых внесены в Красную книгу России. Видео с места событий показывает KP.RU.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, сообщение о возгорании поступило в 18:33 по московскому времени. Площадь пожара на улице Зоологическая, 3, составила 300 квадратных метров. Дальнейшей угрозы распространения огня нет.

Загорелась кровля административного здания. Директор зоопарка уточнила, что огонь полыхает в экзотариуме, где обитают пауки, грызуны, крыланы, а также патагонские мары и другие мелкие животные.

Сообщений о пострадавших не поступало, но спасатели и сотрудники городского зоопарка спешно занимаются эвакуацией животных.

Напомним, ростовский зоопарк занимает территорию в 57 гектаров и является одним из крупных в Европе.