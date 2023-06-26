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НовостиПолитика26 июня 2023 17:07

Минобороны: Российские Су-27 перехватили британские самолеты над Черным морем

ВС РФ перехватили C-135 и два истребителя "Тайфун"
Дарья ЧИПУРНАЯ
Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135

Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135

Министерство обороны РФ сообщило о том, что два российских Су-27 перехватили самолеты Великобритании над Черным морем.

В понедельник, 26 июня 2023 года, над акваторией Черного моря были зафиксированы приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели, опознанные как британские.

Для опознания целей в воздух была поднята пара экипажей истребителя Су-27. ВС РФ идентифицировали объекты как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, а также два многоцелевых истребителя «Тайфун». Все три объекта принадлежат ВВС Великобритании.

Как только российские истребители приблизились к иностранной воздушной технике, те сразу развернулись и направились в обратную сторону от границы РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская система ПВО сбила 15 управляемых авиабомб JDAM и ракет HIMARS, которые были в расположении у ВСУ. Кроме того, российские войска за сутки ликвидировали 500 бойцов киевского режима, а также склад боеприпасов.

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