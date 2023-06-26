Суд вынес решение по иску к Алле Пугачевой Фото: Евгения ГУСЕВА

Тверской районный суд Москвы отказался взыскивать с известной российской исполнительницы Аллы Пугачевой 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда в понедельник.

Как стало известно, ранее в суде получили заявление администрации Солнечногорска о взыскании с Пугачевой около 50 тысяч рублей за аренду участка. По материалам дела, Алла Борисовна допустила длительную неуплату за пользование территорией в Солнечногорске.

Суд заявление удовлетворять не стал, как и взыскивать с Пугачевой сумму задолженности, сообщает ТАСС.

Уехавшая в Израиль российская певица Алла Пугачева зачастила к пластическим хирургом. На новом фотоснимке поклонники не узнали Аллу Борисовну - видно, что артистка увеличила губы. А совсем недавно было заметно, как лицо Пугачевой раздуло из-за чрезмерного количества филлеров.