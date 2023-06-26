Байден: США не причастны к попытке вооруженного мятежа в России

Президент США Джо Байден опроверг причастность к событиям в России 24 июня Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки не имеют отношения к попытке военного мятежа в России. О непричастности Вашингтона к событиям 24 июня заявил президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Байден рассказал, что на минувших выходных пообщался по Zoom с "ключевыми союзниками", чтобы убедиться, что все они придерживаются одной позиции.

"Они со мной согласились в том, что мы, подчеркиваю, не должны дать Путину предлога возложить ответственность за это на Запад, на НАТО. Мы ясно дали понять, что не были вовлечены. Мы не имели с этим ничего общего", - заявил Байден, назвав попытку мятеже частью борьбы "внутри российской системы".

Ранее посол США в Москве Линн Трейси пыталась заверить российских представителей о том, что ее страна не имеет отношения к попытке мятежа в РФ. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.