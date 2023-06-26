Появились фото аэропорта в Минводах, временно не принимающего самолеты Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Минеральных водах аэропорт временно не принимает самолеты. В зоне ожидания аэропорта образовалась огромная толпа людей. Кадрами с места событий поделилась корреспондент KP.RU.

Судя по фотографиям, некоторым ожидающим пассажирам приходится сидеть на улице.

Появились фото аэропорта в Минводах, временно не принимающего самолеты Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Как сообщили в Росавиации, причиной того, что аэропорт не принимает самолеты, стал дефект в средней части взлетно-посадочной полосы. Многие борта были переправлены в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь, добавили в ведомстве. Как стало известно, закончить восстановительные работы планируется через несколько часов.

Появились фото аэропорта в Минводах, временно не принимающего самолеты Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Тем временем, в Греции экстренно сел самолет. На борту авиасудна двое россиян устроили дебош. После этого молодых людей задержали, сообщила исполняющая обязанности генерального консула РФ в Салониках Юлиана Гайфутдинова.