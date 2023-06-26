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НовостиПолитика26 июня 2023 17:56

Экс-разведчик Риттер: Россия пойдет в большое наступление после разгрома ВСУ

По его словам, сейчас многие бойцы находятся в резерве и готовятся к контратаке
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Экс-разведчик Риттер: Россия пойдет в большое наступление после разгрома ВСУ

Экс-разведчик Риттер: Россия пойдет в большое наступление после разгрома ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Российская армия пойдет в масштабное наступление после провала ВСУ. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту.

"Сейчас многие российские бойцы - в запасе и готовятся к контратаке, завершающей части оборонительной доктрины Москвы. Согласно ей необходимо отразить нападение противника, а после, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар", - отметил эксперт.

Сейчас Вооруженные силы Украины продолжают попытки ведения наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что украинское наступление затихло из-за значительных потерь в живой силе и технике.

Газета New York Times пишет, что спустя три недели после наступления украинская армия столкнулась с большим количеством проблем, которые не удается решить даже при помощи оружия, получаемого от Запада.