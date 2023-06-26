МИД России: В ЮНЕСКО заверили, что не участвуют в перемещении святынь с Украины

Захарова назвала намерения Киева вывезти святыни примером преступного курса Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители ЮНЕСКО заверили Россию, что не участвуют в перемещении православных святынь из Киево-Печерской лавры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Захарова сообщила, что российская сторона регулярно общается с ЮНЕСКО. Основной темой бесед является гонение киевского режима в отношении священнослужителей, монахов и прихожан канонической Украинской православной церкви.

"Нам были даны недвусмысленные заверения в том, что учреждение (ЮНЕСКО) не принимает и не будет принимать участия в перемещении православных святынь с Украины и, в частности, с территории объекта всемирного наследия Киево-Печерской лавры", - сообщила Захарова.

"Принимая во внимание, что на карту поставлен международный авторитет ЮНЕСКО, надеемся, что слова секретариата не будут расходиться с его делами. Со своей стороны продолжим отслеживать развитие ситуации", - продолжила она.

Захарова также подчеркнула, что подобный акт с вывозом святынь с Украины, - это очередной пример преступного курса украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее, 26 июня, Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры. Среди реликвий находятся и святые мощи.