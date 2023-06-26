В Останкинской телебашне не обнаружено угроз после осмотра

В Останкинской телебашне не обнаружили угроз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперативные службы, в том числе кинологи с собаками, провели тщательный осмотр Останкинской телебашни в Москве сразу после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

По результатам обследований, никаких угроз обнаружено не было, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной телебашни. Эвакуированных посетителей запускают обратно в башню.

Ранее вечером в понедельник, 26 июня, в Останкино поступило анонимное сообщение о минировании. На место прибыли спецслужбы с кинологами, а также пожарные машины. Всех посетителей телебашни эвакуировали. Со слов очевидцев, рядом с башней была замечена подозрительная коробка с неизвестным содержанием. Угрозы не подтвердились.

Напомним, понедельник 26 июня объявлен нерабочим днем по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Это связано с тем, что 24 июня глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин намеревался предпринять попытку военного мятежа в стране. Из-за этого в столице был введен режим контртеррористической операции (КТО). После того, как угроза мятежа миновала, режим КТО был снят, а 26 июня так и остался нерабочим днем.