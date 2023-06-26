Лукашенко выступит с заявлениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с рядом важных заявлений сегодня, 26 июня 2023 года. Об этом сообщает близкий к администрации белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".

Отметим, что синхронно с Лукашенко ряд важных заявлений сделает и президент РФ Владимир Путин, он будет выступать из Кремля. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию обращения Владимира Путина из Кремля 26 июня 2023 года.