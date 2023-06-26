Путин: Мужество павших героев-летчиков уберегло от ужасных последствий

Владимир Путин Фото: REUTERS

В ходе выступления вечером в понедельник, 26 июня 2023 года президент России Владимир Путин прокомментировал события минувших выходных.

Глава государства отметил, что самопожертвование и мужество погибших летчиков-героев уберегли от ужасных последствий.

"Мужество и самопожертвование павших в ходе субботних событий героев-летчиков уберегли от ужасных последствий", — отметил Путин.

Также в своем обращении российский лидер выразил слова благодарности главе Белоруссии Александру Лукашенко в оказанной помощи по мирному урегулированию ситуации с попыткой военного мятежа в РФ.

Сайт KP.RU публикует полный текст обращения Президента России Владимира Путина.