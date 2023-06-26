Путин: Организаторы мятежа предали народ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Организаторы мятежа в России предали свой же народ. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении.

— Его организаторы, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать, — подчеркнул президент.

Также Путин отметил большой вклад в мирное урегулирование ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко и поблагодарил его за проявленные усилия.

Помимо этого Владимир Путин заявил, что мятеж был бы в любом случае подавлен, а с самого начала ситуации были предприняты решения по защите конституционного строя.

Полный текст обращения Президента России Владимира Путина читайте на сайте KP.RU.